В Югре стали меньше заражаться ВИЧ, но все больше половым путем

В Югре снизился темп заражения ВИЧ-инфекцией. За прошлый год в округе было зарегистрировано 756 новых случаев заражения, показатель составил 45 на 100 тыс. населения, что на 7,5 % ниже уровня прошлого года (в 2020 году – 49, в 2019 году – 70,5). – говорится в докладе департамента здравоохранения.

По итогам 2021 года общее число вовлеченных с начала эпидемии (с 1994 года) в статистику регистрации ВИЧ составило

29 290 жителей автономного округа.

Пораженность ВИЧ-инфекцией населения автономного округа составляет 1 %. Об эпидемическом неблагополучии свидетельствует неуклонный рост доли полового пути передачи и рост числа ВИЧ-инфицированных в более старшем возрасте (30-39 и 40-49 лет).

В докладе говорится, что в 2021 году половым путем заразились 78 % всех впервые выявленных ВИЧ-инфицированных, наркотический путь составил 21,3 %. На долю вертикального пути приходится 0,7 %.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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