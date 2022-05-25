В Югре падает рождаемость и растет смертность

В Югре снижается рождаемость. За три последних года этот показатель упал на 5,6 процентов. В 2021 году в регионе родились 19 737 детей (в 2020 году –

20 598 детей, в 2019 году – 20 719 детей), – говорится в докладе окружного департамента здравоохранения.

При этом в 2021 году на 8,3% вырос показатель младенческой смертности (с 3,6 на 1 тыс. родившихся живыми в 2020 году до 3,9), умерло 77 детей. Увеличение произошло за счет родовых травм, внутриутробной гипоксии, асфиксии, дыхательных нарушений, инфекционных болезней и даже ковида.

Чаще в 2021 году умирали и роженицы. Всего было зарегистрировано 9 случаев материнской смертности, в том числе 8 случаев от экстрагенитальной патологии, включая новую коронавирусную инфекцию, показатель составил 45,6 на 100 тыс. рожденных живыми, что в 9,5 раз больше 2019 года.

Общая смертность населения в ХМАО в 2021 году увеличилась и составила 8,5 на 1 тыс. населения. В абсолютных цифрах прирост числа умерших составил 1 581 случай (рост с 12 859 до 14 440), что определено как избыточная смертность.

Люди умирали от болезней системы кровообращения (33,3 %), новообразований (15,4 %), внешних причин

(6,4 %). На смертность от новой коронавирусной инфекции приходится по 19,4 % в структуре общей смертности.

Избыточная смертность, по словам специалистов департамента здравоохранения, в первую очередь связана с влиянием пандемии.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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