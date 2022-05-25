«Окончательных решений нет»: власти Сургута хотят приватизировать «Горсвет», хлебокомбинат и комбинат школьного питания

Мэрия Сургута предлагает внести в план приватизации на ближайшие годы 3 муниципальных унитарных предприятия – «Горсвет», «Сургутский хлебозавод», «Комбинат школьного питания». Внесение указанных предприятий в план приватизации на 2023, 2024 и 2025 годы должны рассмотреть депутаты на ближайшем заседании городской думы 31 мая.

МУПы будут преобразованы в акционерные общества или ООО.

Как заявили агентству «Новый День» в департаменте имущественных и земельных отношений администрации, после этого предприятия не будут продавать, они останутся в собственности муниципалитета. «Преобразование предприятий обусловлено изменениями в федеральном законодательстве. У муниципалитета возникает обязанность реформировать муниципальные унитарные предприятия. После преобразования 100% акций (долей) созданных хозяйственных обществ будет принадлежать муниципальному образованию», – уточнили в мэрии.

Правда, депутатам чиновники мэрии ответили более неопределённо, заявив, что окончательного решения о судьбе предприятий пока нет.

Вопрос обсуждали на думской комиссии, которая состоялась в преддверии заседания. Там представитель мэрии не исключил возможность дальнейших преобразоаний указанных предприятий. Например, «Горсвет» могут передать в концессию. Об этом пишет «Сургутинформ тв».

«Что касается Горсвета, есть альтернативные предложения по поводу концессии и так далее. Всё сейчас активно обсуждается. Пока всё то, что касается 2023 года – к какому-то решению мы придём к концу этого года, я так понимаю. Не раньше конца этого года», – сообщил заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута Виталий Шаров.

В ответ на вопрос депутатов он не смог уточнить, какая форма будет у предприятий после преобразования – ООО, АО и муниципальное учреждение. И добавил: «о дальнейшей судьбе предприятий пока окончательных решений тоже нет».

Сургут, Юлия Фролова

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