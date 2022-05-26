Депутаты Югры поспорили из-за предложения переименовать думу автономного округа

Депутат думы ХМАО Михаил Селюков настаивает на переименовании законодательного органа. Он предлагает ввести официальные названия: дума Югры, правительство Югры и губернатор Югры, но начать именно с думы. По версии г-на Селюкова, текущие названия слишком длинные.

«Я внёс поправки. Суть – чтобы уйти от короткого наименования «дума автономного округа» в законе и прийти к наименованию «дума Югры». У нас даже на сайте написано – дума ХМАО. Ну что такое дума ХМАО? Давайте определимся к единому. Моё предложение – дума Югры», – отметил г-н Селюков.

Спикер думы Борис Хохряков несколько резко заметил, что это предложение поступило от Селюкова слишком поздно – рассмотреть его на текущем заседании уже нельзя. Однако его рассмотрят на следующем заседании, которое пройдёт летом.

«Я ещё раз для коллег скажу: ваши предложения поступили вчера в 17 часов вечера. В 6 вечера был совет думы. Совет думы принял решение – поправки внесены с нарушением сроков, на этом заседании их решено не рассматривать. Потому что и комитет это не рассматривал», – сказал председатель.

«Борис Сергеевич, у нас нет срока внесения поправок в регламенте», – возразил либерал-демократ Селюков.

«Без проблем, тогда вы должны были внести это с голоса – предложения в повестку дня. Вы этого не сделали. Суть вашего предложения понятна. Я внятно сказал: давайте готовьте ваши предложения, и на следующем заседании комитет и дума готовы их рассматривать», – заключил председатель думы ХМАО.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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