Косметолог без лицензии изуродовала женщину в Югре

В Сургуте будут судить косметолога, действия которой изуродовали клиенту. Косметолог работала без образования и без лицензии, в помещении, которое не было оборудовано должным образом. Это выяснилось в ходе следствия, сообщают в прокуратуре ХМАО 30 мая 2022 года.

Пострадавшей стала жительница Нефтеюганска.

Косметологу, которая теперь является обвиняемой в уголовном деле, 41 год. Она жительница Сургута. Инцидент, который лёг в основу расследования, произошёл в мае 20202 года.

«С мая по июль 2020 года обвиняемая без специального образования, лицензии в ненадлежаще оборудованном помещении оказывала населению медицинские услуги по профилю «косметология». В мае 2020 года к ней за косметологической процедурой обратилась одна из жительниц Нефтеюганска, у которой после оказанной услуги возникли инфекционные осложнения в виде воспаления тканей лица. В период с июня по июль 2020 года обвиняемая незаконно продолжала консультировать и оказывать медицинскую помощь, назначая последней местное лечение и антибиотики, не направив её своевременно в медицинские организации, что в результате привело к обезображиванию лица потерпевшей», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Косметолог обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Сургут, Наталья Ефремова

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