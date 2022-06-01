В Югре центр соцобслуживания имитировал поддержку инвалидов и многодетных

В Когалыме директор комплексного центра социального обслуживания населения имитировала социальную поддержку граждан.

Она не проводила никаких мероприятий, при этом подписала фиктивные акты о предоставлении более 2 тыс. социальных услуг детям-инвалидам и многодетным семьям. За работу, которой на самом деле не было, директор выдала подчиненным стимулирующие выплаты на общую сумму 1,5 млн рублей, а себе выписала свыше 100 тысяч рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), – сообщает прокуратура ХМАО.

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