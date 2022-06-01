Житель Югры расстрелял дорожный знак из пистолета

Житель Когалыма устроил стрельбу из пистолета. Мужчина не менее 10 раз выстрелил из пневматического пистолета стоя на балконе квартиры одного из домов на улице Комсомольская.

«Он стрелял в направлении дорожного знака, рядом с которыми гуляли малолетние дети, чем напугал их и создал угрозу причинения вреда их здоровью», – сообщили в СУ СКР по ХМАО. В ведомстве добавляют, что мужчина был ранее неоднократно судим за преступления против собственности.

Было возбуждено уголовное дело. 32-летнего стрелка обвинили в хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч.2 ст. 213 УК РФ) и заключили под стражу. Дело направлено в суд.

Когалым, Ольга Федорова

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