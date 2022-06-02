В Югре мужчина поджёг дом, чтобы скрыть убийство

Следователи передают в суд дело о поджоге жилого дома в посёлке Игрим Берёзовского района ХМАО. Пожар устроил нетрезвый мужчина, чтобы скрыть убийство своего товарища. Подробнее обстоятельства ЧП раскрывают в следственном управлении СК ХМАО.

«7 сентября 2021 года около 10 часов обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире своего знакомого, расположенной в одном из домов по ул. Спортивная посёлка Игрим, из мести за то, что хозяин квартиры выгонял его после совместного распития алкоголя, повалил 63-летнего потерпевшего на пол и сдавил его шею электрическим проводом. После того, как хозяин квартиры перестал подавать признаки жизни, обвиняемый с целью сокрытия следов преступления поджёг квартиру и покинул место происшествия», – уточняют в следственном управлении Югры.

Обвиняемый – 38-летний житель посёлка Игрим. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 и ч.2 ст. 167 УК РФ (убийство, умышленное уничтожение чужого имущества).

Свою вину он не признал.

Березовский район, Наталья Ефремова

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