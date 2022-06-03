В Югре увеличился прожиточный минимум

Власти Югры с 1 июня подняли величину прожиточного минимума на душу населения до 18 625 рублей (ранее – 16 932 рубля). Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит – 20 302 рубля, для пенсионеров – 16 067 рублей, для детей – 18 654 рубля.

В Тюменской области также увеличили размер прожиточного минимума, с 1 июня в среднем на душу населения будет приходиться не менее 13 919 рублей. Самый высокий прожиточный минимум установлен на Ямале – 19 832 рубля.

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