В Югре будут судить вымогателей, которые забирали деньги у детей

В Югре будут судить двух молодых людей, которые били несовершеннолетних и вымогали у них деньги. Одной из жертв стал житель города Белоярский.

«Под воздействием ударов и угроз более тяжкого насилия потерпевший передал обвиняемым имевшиеся денежные средства в сумме 3156 рублей», – сообщили в СУ СКР по ХМАО. Другая жертва передала вымогателям 72 тысячи рублей и мобильный телефон. При очередной передаче денег 2 июня 2021 года обвиняемые задержаны.

Как выяснилось, одному из злоумышленников всего 17 лет, второму – 20. Младший из обвиняемых оказался замешан в еще двух преступлениях – под предлогом организации бизнеса он получил от своего знакомого более 400 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

«После того, как потерпевший догадался об обмане и перестал давать деньги, обвиняемый под угрозой расправы получил еще 15 тысяч рублей, – рассказали в следственном комитете. – Он же под угрозой расправы за вымышленный долг получил от троих несовершеннолетних золотую цепочку и 7,5 тысяч рублей».

Было возбуждено уголовное дело по п.«а,в» ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Кроме того, старший из соучастников обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, а младший – в совершении 4-х преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 163 УК РФ и преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (вымогательство и мошенничество).

В ходе следствия обвиняемые возместили потерпевшим ущерб. Дело направлено в суд.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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