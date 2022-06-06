В Югре подрядчика оштрафовали на 20 млн за взятки компании из группы ЧТПЗ

В Нягани сотрудник филиала компании «Римера-Сервис» (входит в группу ЧТПЗ) несколько лет подряд получал деньги и подарки от подрядчика.

«В период с мая 2019 года по август 2021 года директор ООО «Промтехкомплект» передал начальнику отдела материально-технического обеспечения и складского хозяйства филиала ООО «Римера-Сервис» – «Римера-Сервис-Нягань» имущество на общую сумму 190 тыс. рублей и денежные средства в размере более 1,4 млн рублей за содействие в заключении и исполнении договоров между данными организациями», – рассказали в прокуратуре ХМАО.

Суд признал компанию «Промтехкомплект» виновной в совершении административного правонарушения (незаконное вознаграждение от имени юрлица, совершенное в крупном размере) и оштрафовал на 20 млн рублей. «В целях обеспечения исполнения штрафа по ходатайству прокурора на денежные средства юридического лица, находящиеся на банковских счетах, наложен арест», – уточнили в надзорном ведомстве.

Что касается должностного лица компании «Римера-Сервис-Нягань», то в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа в особо крупном размере).

Нягань, Ольга Федорова

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