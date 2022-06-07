В Нягани передают в суд резонансное дело против блогера Насибова

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении блогера Талеха Насибова из Нягани и его знакомых. Материалы передали в суд. Расследование было достаточно резонансным. О его завершении сообщает прокуратура ХМАО 7 июня 2022 года.

В процессе будут трое обвиняемых. Сам г-н Насибов известен как автор блога «Людской». Там он рассказывал о проблемах Нягани и Нижневартовска – это грязная вода, энергетика, переселение из ветхого жилья, застройка и так далее. Иногда он использовал в своих комментариях оскорбительные слова и выражения в адрес чиновников.

По версии силовиков, г-н Насибов вымогал деньги.

«С 2019 по 2021 годы обвиняемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, требовали передачи денежных средств от предпринимателей, а также сотрудников администрации Нягани и директора муниципального учреждения под угрозой применения насилия и распространения ложной информации, порочащей их деловую репутацию. Кроме того, один из обвиняемых публично оскорбил сотрудника администрации Нягани при исполнении им своих должностных полномочий, а также высказал в его адрес угрозу применения насилия», – сообщается в материалах прокуратуры ХМАО.

Кроме того, будучи задержанным, 31-летний обвиняемый, находясь в изоляторе временного содержания, 13 октября 2021 года отказался выполнять требования пройти в камеру, а после попытки принудительного водворения нанёс удар кулаком в область лица сотруднику полиции.

Квалификация преступлений, в которых обвиняют Насибова и его товарищей – п.п. «а, в, г» ч. 2 ст.163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, под угрозой применения насилия, в крупном размере), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Как написал сам Насибов на своей странице «Вк», «нас подозревают в вымогательстве крупной суммы денег у моего давнего приятеля – Дениса Штейнера. Непонятно почему наши гражданско-правовые отношения с Денисом органы следствия перенесли в уголовно-правовую плоскость».

Нягань, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»