В Югре осудят руководителя предприятия за мошенничество с субсидиями

В Пыть-Яхе будут судить генерального директора ООО «Югра Клининг-Сервис» за мошенничество. Женщина получила субсидии из бюджета ХМАО на временное трудоустройство граждан, но в действительности рабочих не устроила. Документы она подделала. Фабулу уголовного дела раскрывают в пресс-службе прокуратуры ХМАО 8 июня 2022 года.

«С октября 2019 по октябрь 2021 г. директор коммерческой организации получил субсидии на частичное возмещение затрат по оплате труда работников и страховых взносов при оказании услуг по организации временного трудоустройства граждан, предусмотренные госпрограммой автономного округа. При этом установлено, что четверо из работников в организации фактически не работали. Между тем гендиректор представил табели учёта рабочего времени и иные документы о трудоустройстве работников, что послужило основанием для предоставления субсидий», – говорится в пояснениях надзорной инстанции.

Таким образом на субсидиях руководителю удалось заработать более 120 тыс. рублей.

Дело направлено в суд.

На скамье подсудимых, по данным агентства «Новый День», окажется Анисимова Галина.

Пыть-Ях, Наталья Ефремова

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