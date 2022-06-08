Стало известно, какие водоемы Югры безопасны для купания

В Югре можно без риска для здоровья купаться только в трех водоемах. Как сообщили в окружном управлении Роспотребнадзора, это озеро Окунёво (в месте купания лагеря «Окунёвские зори» на территории Советского района), озеро Магылорское (Нижневартовский район) и река Аган (г. Радужный). Эти водные объекты и их пляжи официально признаны соответствующими требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Специалисты Роспотребнадзора также осуществляют контроль качества воды водоёмов и почвы (песка) пляжей 27 несанкционированных зон рекреации, наиболее востребованных населением. «Из водоемов с начала летнего сезона отобрано и исследовано по санитарно-химическим, санитарно-микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям 48 проб воды, не удовлетворительные результаты исследованных проб отсутствуют», – сообщили в ведомстве.

Между тем, там не рекомендуют купаться в местах, не предназначенных для использования в рекреационных целей.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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