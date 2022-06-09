«Русские витязи» выступят в Сургуте

Авиационная группа высшего пилотажа ВВС России «Русские витязи» выступит на Дне города в Сургуте. Накануне истребители Су-35 приземлись в местном аэропорту.

«Мы подготовили программу с шестеркой, ромбом, встречный пилотаж и одиночный пилотаж. Если будет погода, будем выполнять весь комплекс, который мы отработали», – цитирует СургутинформТВ летчика «Русских витязей» Олега Дорофеева.

Выступление пилотажной группы запланировано на 18 часов 12 июня. Кроме показательных выступлений в день города, «русские витязи» встретятся со школьниками, а также проведут для них экскурсию на аэродроме.

Последний раз «Русские витязи» прилетали в Сургут в сентябре прошлого года. Но из-за погодных условий самолетам не удалось показать себя во всей красе.

Сургут, Ольга Федорова

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