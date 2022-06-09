В Сургуте осудили создателей фирм-пустышек за «отмывание денег»

В Сургуте осудили группу злоумышленников, которые занимались обналичиванием и легализацией денежных средств. По версии следствия и суда, в 2015-2017 годах они через фирмы-пустышки проводили средства «клиентов» и обналичивали их. Таким способом участникам схемы удалось заработать более 14 млн рублей – это комиссионное вознаграждание. В преступную группу входили 6 человек. Подробности незаконной схемы раскрывают в прокуратуре ХМАО.

«С мая 2015 по октябрь 2017 года участники группы создали фиктивно 35 юрлиц, фактически не осуществлявших хозяйственную деятельность и зарегистрированных на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг, со счетов которых перечисляли денежные средства. С момента зачисления на расчётные счета подконтрольных фирм средства поступали в оборотный капитал и обналичивались», – уточнили в надзорной инстанции 9 июня 2022 года.

Ещё один эпизод связан с организатором преступной группы. Она оформила фиктивную сделку купли-продажи недвижимости, чтобы вывести и обналичить более 4,5 млн рублей.

Все участники получили условное наказание. Организатор – 5 лет условно с испытательным сроком на 5 лет, со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Остальным соучастникам назначены наказания от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательными сроками от 2 лет 6 месяцев до 3 лет.

Приговор суда вступил в законную силу.

Кроме того, прокуратура направила иск о взыскании с осуждённых средств, полученных преступным путём. Результат рассмотрения иска находится на контроле прокуратуры.

Участники группы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование(создание) юридического лица, совершённое группой лиц по предварительному сговору) и п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершённая в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Сургут, Наталья Ефремова

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