В Сургуте полицейские массово нарушили закон о коррупции

В Сургуте 22 сотрудника полиции привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Как сообщает уральская транспортная прокуратура, полицейские дали неполные или неточные в справках о своих доходах, расходах и имуществе за 2020 год.

«По данным фактам прокурором начальнику линейного отдела внесено представление об устранении нарушений. Требования прокурора признаны обоснованными, должностные лица, представившие недостоверные сведений привлечены к дисциплинарной ответственности», – сообщает надзорное ведомство.

Сургут, Ольга Федорова

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