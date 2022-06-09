Названы 100 влиятельных людей Югры

Составлен список ста самых влиятельных людей ХМАО. Издание Муксун.fm подготовило рейтинг топ-100, в который вошли депутаты, чиновники, бизнесмены, силовики и даже криминальные авторитеты.

Как пишет издание, оценки кандидатам выставлялись по десятибалльной шкале. А все персонализированные цифры сводились к среднему баллу – по каждой персоне. «Среднее арифметическое» позволило получить объективную оценку происходящему в округе. «Рейтингование проходило в два этапа. Сначала список более чем в 170 фамилий политологи и редакторы СМИ сузили до лонг-листа в 151 фамилию. Из них-то уже и выбирали самых влиятельных местные депутаты, мэры, политологи, общественники и профессиональные лоббисты», – объясняют составители рейтинга.

Первое место заняла губернатор ХМАО Наталья Комарова. Как отмечается в аналитической работе, фигура г-жи Комаровой компромиссная, позволяющая сохранять статус «кво» между местными элитами и федеральным руководством. «Между тем, её устойчивость напрямую связана с устойчивостью нефтегазового сектора страны, но пока нефтерубли идут рекой. Находясь у крана, который наполняет бюджет страны, эта женщина непотопляема. Даже несмотря на внутренние, социальные, экологические проблемы», – уточняют составители рейтинга.

На втором месте гендиректор «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов.

Третье место, по оценке экспертов, занимает Сергей Собянин. «Эксперты уверяют, что замы губернатора и руководитель представительства ХМАО в Москве согласовывается через «правую руку» Собянина – Анастасию Ракову. А сам он бывает в Югре неофициально», – говорится в рейтинге.

Вагит Алекперов, ушедший с поста президента «Лукойла», занимает четвёртую позицию.

На пятом месте заместитель Комаровой – Алексей Шипилов, куратор внутренней политики в регионе.

В рейтинге упоминается и криминальный авторитет Андрей Братына. Как пишут авторы исследования, принятые им решения и манера ведения дел могут повлиять на изменение криминогенной обстановки в округе.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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