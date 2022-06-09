В Югре раскрыли жестокое убийство из 90-х

Югорские следователи раскрыли убийство 22-летней давности. Преступление было совершено еще 1999 году – у жительницы Югорска пропал муж. Его тело с огнестрельными ранениями нашли весной 2000 года в лесу.

Тогда преступника найти не удалось. Потом в округе собрали группу самых опытных следователей и сотрудников уголовного розыска УМВД для раскрытия «глухарей» прошлых лет.

Совместная выработка тактики и методов раскрытия преступлений, применение современной криминалистической техники и методов исследования доказательств, позволили добиться положительных результатов.

«Проведенные по факту убийства в 1999 году дополнительные допросы свидетелей, изучение связей потерпевшего, его образа жизни и трудовой деятельности, позволили установить обстоятельства произошедшего и лицо, причастное к убийству», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Выяснилось, что югорчанина убил уроженец Свердловской области. Жертва и преступник вместе приехали в гаражный массив в поселке Югорск-2. Там они обсуждали условия сделки по купле-продаже металлопроката, но поссорились. В итоге свердловчанин произвел не менее 6 выстрелов из кустарно изготовленного огнестрельного пистолета в потерпевшего. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый был найден Екатеринбурге. «В ходе допроса, под тяжестью улик, он признал вину и раскаялся», – рассказали в следственном комитете.

Югорск, Ольга Федорова

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