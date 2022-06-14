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Вторник, 14 июня 2022, 11:59 мск

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Житель Лангепаса заплатит двум пенсионеркам за нападение собаки

Житель Лангепаса, чья собака искусала двух пенсионерок, выплатит жертвам компенсацию морального вреда. Городской суд взыскал с хозяина животного по 50 тысяч рублей в пользу каждой из пострадавших, – сообщает прокуратура ХМАО.

В июне прошлого года собака напала на двух пожилых женщин. Они получили телесные повреждения и были госпитализированы. Как выяснилось, у собаки был хозяин, поэтому прокурор города обратился в суд.

«В силу закона выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц, – напоминают в надзорном ведомстве. – Из норм гражданского законодательства следует, что владельцы домашних животных обязаны возместить причиненный их питомцами вред, в том числе моральный, пострадавшему лицу».

Лангепас, Ольга Федорова

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