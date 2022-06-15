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Среда, 15 июня 2022, 11:10 мск

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Дума Сургута рассмотрит условия приватизации акций «Сургутгаза»

Депутаты Гордумы Сургута планируют утвердить условия приватизации пакета акций «Сургутгаз» на ближайшем июньском заседании. Об этом сообщается в материалах думы. На торги намерены выставить пакет ценных бумаг в 8,5% (904 акции). Рыночную стоимость оценили в 19,8 млн рублей.

В 2021 году, согласно пояснительной записке, чистая прибыль компании составила более 13 млн рублей.

Согласно данных раскрытия информации за 4 квартал 2021 года, владельцем пакета в 50% акций ОАО «Сургутгаз» является Павел Невмержицкий, ещё 40% принадлежат предприятия «ОИС», которое с ним аффилированно.

Заседание Гордумы, на котором депутаты должны согласовать решение об условиях приватизации акций, состоится 29 июня 2022 года.

Сургут, Наталья Ефремова

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