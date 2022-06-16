Директора компании властей Югры будут судить за взятку в 22 миллиона

В Югре будут судить теперь уже бывшего директора АО «УК «Промышленные парки Югры» (учредитель – автономный округ) Андрея Семичева. В декабре 2018 года и январе 2019 года он получил от индивидуального предпринимателя взятки на сумму боле 22 млн рублей.

«В свою очередь руководитель общества создал условия, при которых недвижимое имущество и земельные участки, переданные обществу автономным округом, были реализованы взяткодателю по существенно заниженной цене. В результате незаконных действий обвиняемого стоимость имущества снизилась с 50 млн рублей до 27,4 млн рублей, после этого 29 объектов недвижимости и земельных участков переданы в собственность лица, передавшего взятку», – рассказали в прокуратуре ХМАО.

Также Андрею Семичеву предъявлено обвинение в незаконном приобретении, права собственности на занимаемое им жилое помещение, принадлежащее автономному округу, с использованием недостоверного заключения об оценке имущества.

Уголовное дело по ч. 4 ст.160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 6 ст. 290 (получение взятки, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) направлено в Ханты-Мансийский районный суд для рассмотрения по существу.

Растраченное имущество решением суда возвращено акционерному обществу. В целях возмещения ущерба, причиненного хищением права на жилое помещение, прокуратурой округа направлено в суд исковое заявление.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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