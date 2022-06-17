В Югре будут судить организатора финансовой пирамиды

В Югре будут судить жителя Красноярского рая за организацию финансовой пирамиды.

Четыре года назад мужчина создал кредитный потребительский кооператив граждан «Югра» и открыл офисы в Сургуте, Нефтеюганске и Екатеринбурге.

Доход и прибыль организации формировались за счет денежных средств, поступающих от новых членов. Самостоятельную инвестиционную деятельность КПКГ «Югра» не осуществляло. Обвиняемый призывал вкладчиков к вступлению в кооператив, убеждал в его финансовой стабильности и в выдаче 10-20% по вкладу», – рассказали в прокуратуре ХМАО.

С 2018 года по 2020 год злоумышленник получил от более 150 обманутых пайщиков свыше 120 млн рублей.

Мужчину обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). На его имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд. Деятельность кооператива прекращена.

Сургут, Ольга Федорова

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