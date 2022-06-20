В суд передали дело замдиректора департамента промышленности ХМАО

Силовики завершили расследование коррупционного уголовного дела в отношении заместителя директора департамента промышленности ХМАО. Материалы передали в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры 20 июня 2022 года. В надзорной инстанции не называют имя обвиняемого, но по данным агентства «Новый День», речь идёт об Андрее Шиповалове. Он был уволен из департамента в конце 2020 года.

Вместе с бывшим высокопоставленным чиновником на скамье подсудимых окажутся глава КФХ и его подчинённый – в качестве обвиняемых в даче взяток. По данным агентства, обвиняемый глава КФХ – это Александр Беккер. Его сотрудник – Дмитрий Голубев. В деле был ещё один фигурант – коллега руководителя из Деппрома. Его осудили ранее, он также, как и его руководитель г-н Шиповалов, по версии следствия и суда, получал взятки от агрария.

Фабулу преступлений раскрывают в прокуратуре. За взятки чиновники департамента промышленности обеспечивали фермеру получение финансовой поддержи из бюджета.

Благодаря преступному сотрудничеству г-н Шиповалов и его коллега, которого уже осудили, смогли получить свыше 490 тыс. рублей, указано в материалах дела. Деньги им передавал, по версии следствия, г-н Голубев, в период 2019-2020 годов.

Вместе с этим Александр Беккер предоставлял в департамент промышленности ХМАО фиктивные документы для получения субсидии. За взятки чиновники закрывали глаза на нарушения. Так фермер смог получить 3,3 млн рублей и рассчитывал, что ему выплатят из бюджета ещё 3,8 млн рублей.

Также замдиректора департамента предъявлено обвинение в незаконном хранении более 2000 патронов для нарезного огнестрельного оружия.

Не исключено, что фигурантам придётся вернуть незаконно полученные средства – прокуратура подала иск в суд о взыскании ущерба, причинённого хищением.

Шиповалову вменяют ст.222 ч.1; ст.285 ч.1; ст.290 ч.5 п.в УК РФ.

Беккеру – ст.159 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159 ч.4; ст.291 ч.4 п.б; ст.291 ч.4 п.б УК РФ.

Голубеву – ст.159 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.159 ч.4; ст.291.1 ч.3 п.б УК РФ.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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