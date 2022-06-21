В Сургуте застройщик скрыл от государства почти 70 млн рублей

В Сургуте директор строительной компании «Сургутинтерстрой», входившей в холдинг бизнесмена Богдана Нестора, скрыл от государства почти 70 млн рублей, за счет которых должны были взыскать недоимки по налогам. Скорее всего, речь идет об Александре Компанейцеве, который руководил юрлицом в 2018-2020 годах.

«В период с апреля по июль 2018 года он, имея реальную возможность погасить задолженность по налогам и сборам в размере свыше 68 млн рублей, сокрыл от налоговых органов денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание», – сооббщили в прокуратуре ХМАО. Надзорное ведомство утвердило обвинительный приговор по уголовному делу директора компании (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ) и направила его в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.

Проблемы у ООО «Сургутинтерстрой» начались еще в 2018 году. Тогда компания перестала платить зарплату сотрудникам. Сейчас она находится в стадии ликвидации, в качестве ликвидатора выступает владелец Екатерина Романюк. Согласно данным базы Seldon, на апрель 2022 года у стройкомпании была задолженность по налогам и сборам в размере 120 млн рублей.

Сургут, Ольга Федорова

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