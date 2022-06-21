Мэрия Сургута прокомментировала смерть мальчика во время празднования Сабантуя

Администрация Сургута выразила соболезнования по поводу гибели подростка на празднике Сабантуй. Трагедия произошла 19 июня. 13-летний мальчик скончался после употребления плова, которым угощали гостей. Медики не смогли его спасти.

«Администрация города выражает глубокие соболезнования семье и близким умершего подростка. Это огромная трагедия и невосполнимая утрата, – заявили в мэрии. – В связи с этим также обращаемся к представителям СМИ с призывом воздержаться от поспешных выводов, непроверенных трактовок и тиражирования неподтвержденных официально версий произошедшей трагедии».

Журналисты озвучивали две возможных причины смерти – мальчик мог подавиться или у него развилась сильная аллергическая реакция на плов.

Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по ХМАО, в настоящее время следственный комитет проводит проверку для установления точной причины гибели подростка, назначены необходимые экспертизы.

В мэрии Сургута отметили, что чиновниками были учтены все требования при проведении массовых мероприятий. В том числе на празднике дежурила бригада отделения скорой медицинской помощи. Также там добавили, что до настоящего времени жалоб, связанных с празднованием Сабантуя, зарегистрировано не было.

Сургут, Ольга Федорова

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