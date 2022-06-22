В Сургуте автосалон заплатит миллион рублей за спор с покупателем

Один из автосалонов Сургута заплатит миллион рублей за продажу некачественной машины и спор с покупателем. Житель Лангепаса приобрел новый автомобиль, в котором вскоре сработал индикатор неисправности – появились рывки двигателя при работе, как на холостом ходу, так и во время движения.

Покупатель направил претензию продавцу с требованием о расторжении договора и возврате денег. В случае необходимости просил провести экспертизу качества товара. Однако автосалон провел не автотехническую экспертизу, а лишь осмотр транспортного средства, при котором неисправность не проявилась. В удовлетворении претензии потребителю было отказано.

Покупатель обратился в салон повторно. Однако продавец ответил, что у него нет обязанности искать неисправности в проданном товаре, в том числе путем проведения экспертного исследования.

«По закону в случае обнаружения недостатков в товаре, если они не были оговорены продавцом, потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец обязан провести экспертизу товара за свой счет», – заявили в Роспотребнадзоре по ХМАО, куда покупатель обратился за помощью.

Юристы ведомства через суд обязали автосалон расторгнуть договор и вернуть деньги (2 млн руб.), а также оплатить неустойку (200 тыс. руб.), компенсацию морального вреда (15 тыс. руб.) и штраф (1,1 млн руб.) за неудовлетворение законных требований потребителя в добровольном порядке.

Сургут, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»