В Югре пьяный лодочник хотел взорвать переправу

В Нефтеюганском районе пьяный лодочник грозился взорвать речную понтонную переправу из-за того что она перегораживала ему путь. О своих намерениях правоохранителям анонимно сообщил сам мужчина.

«Житель городского поселения Пойковский Нефтеюганского района 1972 года рождения, подозреваемый в заведомо ложном сообщении, был задержан и доставлен в дежурную часть участковым уполномоченным. Свой поступок он объяснил тем, что он не смог проплыть на лодке из-за препятствия», – сообщает СургутИнформ-ТВ.

Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.

Нефтеюганск, Ольга Федорова

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