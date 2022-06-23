В Нефтеюганске мужчина обокрал умершего друга

В Нефтеюганске мужчина обокрал друга после смерти последнего. Злоумышленник перевёл себе все накопления знакомого, когда узнал, что тот скончался. О преступлении рассказывают в пресс-службе управления МВД ХМАО. Там уточняют: мать погибшего жителя ХМАО доверяла злоумышленнику – именно она попросила его помочь, когда сыну стало плохо.

И именно она заметила после смерти сына пропажу денег – 79 тыс. рублей.

Инцидент произошёл в апреле 2022 года. «Заявительница попросила у приятеля сына помощи, поскольку мужчине стало плохо. Подозреваемый вызвал неотложку и сопроводил друга до больницы. Документы и сотовый телефон больного находились у него. На следующий день ему сообщили, что его друг скончался. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник зашёл в приложение «Сбербанк-онлайн» и перевёл накопления друга на свой счёт», – уточнили в пресс-службе управления МВД ХМАО.

Подозреваемый дал признательные показания и раскаялся. Как выяснилось, ранее он был неоднократно судим.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Нефтеюганск, Наталья Ефремова

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