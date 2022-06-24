Югорчанин задушил подругу шнурком от кроссовка и утопил в болоте

Житель Югры подозревается в убийстве своей сожительницы. Пара отдыхала на природе около Лянтора, распивала алкоголь и поссорилась из-за финансовых трудностей в семье.

«Мужчина не смог совладать с эмоциями, он задушил женщину шнурком от кроссовка. Для сокрытия следов преступления, используя лопату, он попытался закопать труп вблизи места отдыха. Однако в виду большого количества корней деревьев, у него не получилось это сделать. Фигурант принял решение оставить погибшую в болотистой местности, расположенной в 10 метрах от места убийства, где часть тела скрылась под водой, а другая была не видна из-за высокой травы», – рассказали в УМВД РФ по ХМАО.

Убийца скрылся, но силовики сумели раскрыть преступление по горячим следам и задержали подозреваемого. Выяснилось, что ранее он уже был судим – за убийство, разбой и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Лянтор, Ольга Федорова

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