В Югре на четверть выросло число пострадавших от укусов клещей

Почти 4 тысячи человек пострадали в Югре от укусов клещей. За медпомощью по этому поводу с начала эпидемического сезона обратилось 3988 человек – это на 23,9 % больше, чем за аналогичный период минувшего года. Доля детей в сумме всех пострадавших с начала сезона югорчан составила 14,5 %.

Как сообщают в Роспотребнадзоре по ХМАО, больше всего зарегистрировано обращений с укусами в Ханты-Мансийске (601), Пыть-яхе (417), Нефтеюганске (398), Нижневартовске (393), Нефтеюганском районе (254), Сургуте (254), Кондинском районе (259).

Чаще всего жители Югры обнаруживают на себе клеща на дачных участках (30,9%) после посещения леса (29,6 % от всех обратившихся) и в черте населенных пунктов, присасывание отмечают 21 % пострадавших. Нападение клещей происходит также на кладбищах и вдоль автотрасс.

Всего с начала сезона исследовано 1554 клещей, 1,15% из них оказались заражены клещевым энцефалитом (18 положительных проб), 38,7% – болезнью Лайма (448 положительных результатов), 6,5% – моноцитарном эрлихиозом человека (83 положительных) и 0,6 % -гранулоцитарным анаплазмозом человека (8 положительных.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»