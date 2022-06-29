Жительница Югры лишилась денег из-за любви к сурикатам

Жительница Ханты-Мансийска лишилась 31 тыс. рублей в попытке приобрести экзотическое животное. На одном из интернет-сайтов она наткнулась на объявление о продаже суриката.

В ходе переписки собеседники договорились о сделке и женщина, совершив две транзакции, отправила деньги на счета злоумышленника. Однако она так и не дождалась своего питомца. Попытки связаться с продавцом также не увенчались успехом. Вскоре женщина осознала, что её обманули и обратилась в полицию.

Всего за минувшие сутки в Югре было зафиксировано 11 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Ущерб, причиненный злоумышленниками, составил свыше 5 млн рублей. В УМВД по ХМАО уточнили, что чаще всего на уловки аферистов попадались жители Сургута.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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