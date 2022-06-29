В Югре девочка выпала из окна 8 этажа

В Югре возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» по факту падения 13-летней девочки из окна. Ребенок упал с восьмого этажа одного из домов по ул. Шевченко города Урая. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Урай, Ольга Федорова

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