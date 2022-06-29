В Югре директор компании тайно подглядывал за подчиненными и подслушивал их разговоры

Житель Москвы, работающий гендиректором частной компании в Сургутском районе Югры, устроил скрытую слежку за подчиненными.

57-летний мужчина незаконно приобрел специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации – текущего местоположения и звука и организовал их установку в служебные автомобили, которые использовались сотрудниками.

«В период с декабря 2019 года по март 2020 года обвиняемый незаконно отслеживал передвижение автомобилей и прослушивал разговоры, в том числе касающиеся частной жизни, троих работников организации, – рассказали в СУ СКР по ХМАО. – Кроме того, по указанию обвиняемого, в июне 2020 года в кабинетах двоих работников скрытно установлены камеры видеонаблюдения с функцией передачи звука, с помощью которых он осуществлял тайное наблюдение за действиями и разговорами подчиненных».

Было возбуждено уголовное дело ч.2 ст. 137 и ст. 138.1 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконный оборот специальных технических средств).

«Обвиняемый вину не признал. Вместе с тем следователями собраны и иные доказательства его вины, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу». – сообщили в СК.

Сургут, Ольга Федорова

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