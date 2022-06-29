В Лангепасе директор УК похитила деньги жильцов

В Лангепасе гендиректор управляющей компании ООО «STEP-А» украла деньги жильцов. «С января 2016 года по март 2017 года подсудимая, путем растраты похитила свыше 10 млн рублей, поступившие в управляющую компанию от жильцов многоквартирных домов и предназначенные для оплаты за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям», – рассказали в прокуратуре ХМАО.

Кроме того, достоверно зная о наличии у организации задолженности перед кредиторами и предвидя возможность банкротства, генеральный директор совершила действия, заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов. «В результате ее преступных действий была увеличена неплатежеспособность организации, что в последующем привело к банкротству предприятия», – уточнили в надзорном ведомстве.

Согласно базе данных Seldon, с 2009 года по конец июля 2018 директором УК была Гузалия Динисламова. Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и оштрафовал на 900 тыс. рублей.

Апелляционной инстанцией приговор оставлен без изменения, жалобы осужденной и ее адвоката – без удовлетворения. Суммы похищенных денежных средств были ранее взысканы потерпевшими в рамках гражданского судопроизводства.

Лангепас, Ольга Федорова

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