Жители Югры стали менее доверчивыми

Жители Югры перестают радовать дистанционных мошенников. За первые шесть месяцев 2022 года они отдали злодеям больше 260 млн рублей. Это на 37% меньше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили в УМВД РФ по ХМАО, в первом полугодии было зарегистрировано 1413 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Один из наиболее распространенных способов – обман при помощи сайтов, где продают и покупают товары и услуги. Злоумышленник связывается с жертвой и в ходе беседы узнает реквизиты банковских карт.

Еще одна популярная схема – бронирование поездки на сайте поиска попутчиков. Мошенники выдают себя за водителей «БлаБлаКар», попросят жертву забронировать место и отправляют ей ссылку. Перейдя по ссылке ничего не подозревающий человек вводит данные банковской карты и лишается денег.

Также мошенники часто представляются финансовыми консультантами. На эту удочку попадаются люди, желающие увеличить свои накопления за счет онлайн инвестиций.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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