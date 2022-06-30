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Четверг, 30 июня 2022, 10:16 мск

Новости Югра

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Жители Югры стали менее доверчивыми

Жители Югры перестают радовать дистанционных мошенников. За первые шесть месяцев 2022 года они отдали злодеям больше 260 млн рублей. Это на 37% меньше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили в УМВД РФ по ХМАО, в первом полугодии было зарегистрировано 1413 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Один из наиболее распространенных способов – обман при помощи сайтов, где продают и покупают товары и услуги. Злоумышленник связывается с жертвой и в ходе беседы узнает реквизиты банковских карт.

Еще одна популярная схема – бронирование поездки на сайте поиска попутчиков. Мошенники выдают себя за водителей «БлаБлаКар», попросят жертву забронировать место и отправляют ей ссылку. Перейдя по ссылке ничего не подозревающий человек вводит данные банковской карты и лишается денег.

Также мошенники часто представляются финансовыми консультантами. На эту удочку попадаются люди, желающие увеличить свои накопления за счет онлайн инвестиций.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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