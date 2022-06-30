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Четверг, 30 июня 2022, 11:38 мск

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Молодой югорчанин исцарапал автомобиль соперника

Фото – ОМВД России по Белоярскому району

Житель Белоярского из ревности испортил автомобиль соперника. Молодой человек три года встречался с девушкой, а затем она ушла к другому и улетела с ним отдыхать.

Пока пара была в отпуске, автомобиль нового ухажера стоял на стоянке аэропорта. Когда за ней пришли обнаружилось, что на капоте и левой двери имеются повреждения, также проколоты два колеса.

Хозяин обратился в полицию, силовики быстро вышли на вредителя. Ревнивец признался в совершении преступления, написал явку с повинной, свой поступок объяснил желанием насолить сопернику.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ущерб, нанесенный владельцу автомобиля, составил 28 тысяч рублей», – рассказали в УМВД РФ по ХМАО.

Белоярский, Ольга Федорова

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