В Югре наркоман забил мать бейсбольной битой

В поселке Солнечном Сургутского района ХМАО сын-наркоман забил мать бейсбольной битой. Преступление было совершено 11 августа 2021 года. Югорчанин был пьян и находился под воздействием наркотических веществ. Он поссорился с матерью из-за малозначительного повода.

«37-летний мужчина нанес не менее 15 ударов бейсбольной битой в область туловища, а также не менее 18 ударов руками в область головы и грудной клетки 68-летней матери. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия», – сообщили в СУ СКР по ХМАО. Дело по статье «Убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ) направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сургутский район, Ольга Федорова

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