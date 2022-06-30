По Сургуту ходит голубь с крестом

Видео – Телеканал Мегаполис в Вконтакте

Жители Сургута заметили в городе голубя с крестом. «Пернатый разгуливает по парку «За Саймой». Местные говорят, что рядом есть храм, а самую православную птицу заметили еще в начале мая. Держат в курсе – голубь до сих пор жив», – говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Некоторых жителей Сургута, столкнувшихся с голубем, потянуло на поэзию.

«Православный голубь на карнизе за окном,

Смотрит на меня, и крест на нем,

Может, так же в храм и ты придешь,

Ты все поймешь, ты все поймешь», – написала Олеся Дурсина.

Сургут, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»