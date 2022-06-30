По Сургуту ходит голубь с крестом

Видео – Телеканал Мегаполис в Вконтакте
Жители Сургута заметили в городе голубя с крестом. «Пернатый разгуливает по парку «За Саймой». Местные говорят, что рядом есть храм, а самую православную птицу заметили еще в начале мая. Держат в курсе – голубь до сих пор жив», – говорится в сообщении Telegram-канала Mash.
Некоторых жителей Сургута, столкнувшихся с голубем, потянуло на поэзию.
«Православный голубь на карнизе за окном,
Смотрит на меня, и крест на нем,
Может, так же в храм и ты придешь,
Ты все поймешь, ты все поймешь», – написала Олеся Дурсина.
Сургут, Ольга Федорова
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