В Сургуте из-за пенсионерки погиб мотоциклист

В Сургуте 3 августа произошло смертельное ДТП. Около половины восьмого утра 72-летняя женщина-водитель, решила развернуться на своем «Хендай Гетц» в районе строения 24/1 по Нефтеюганскому шоссе. Делая маневр, она пересекла двойную сплошную полосу. В этот момент, по предварительным данным, с автомобилем пенсионерки столкнулся мотоцикл. Водитель мотоцикла (1992 года рождения) скончался до приезда скорой помощи, – сообщили в УМВД России по г. Сургуту.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего

Сургут, Ольга Федорова

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