В Югре воры угнали автомобиль с хозяином внутри и разыграли спектакль

В Мегионе двое молодых людей решили угнать автомобиль и прокатиться на нем до Нижневартовска. Идея пришла в головы злоумышленникам после того, как они увидели на улице машину с крепко спящим внутри мужчиной.

Угонщики отправились в путешествие, но в пути проснулся хозяин авто. На ходу молодые люди сочинили историю о том, что они являются сотрудниками наркоконтроля и подозревают автовладельца в хранении наркотиков, поэтому везут его в Нижневартовск.

«Проезжая мимо магазина, владелец автомобиля попросил остановиться, чтобы купить воды. Когда он зашел в торговую точку, злоумышленники скрылись с места, а мужчина обратился в полицию», – рассказали в УМВД по ХМАО.

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли к дому пострадавшего, автомобиль был припаркован на своем месте. Однако избежать ответственности угонщикам не удастся – их личности были установлены, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ.

Мегион, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»