В Сургуте пешехода насмерть задавил водитель на «Лэнд Ровер», постоянно нарушающий ПДД

Резонансная авария произошла 8 августа 2022 года в Сургуте: водитель на «Ленд Ровер» не дождался, пока горожане перейдут дорогу через пешеходный переход, и насмерть задавил женщину. Полиция уже выяснила, что за последний год водитель привлекался за нарушение правил дорожного движения 42 раза. Об инциденте рассказывают в пресс-службе управления МВД по ХМАО утром 9 августа.

Трагедия случилась вечером, в 19:35, на пересечении улиц Профсоюзов – Чехова.

«Водитель автомобиля «Ленд Ровер», намереваясь пересечь перекрёсток, не дал пешеходам завершить манёвр на зелёный сигнал светофора, в результате чего допустил наезд на одного из них. Пешеходом оказалась жительница поселка Солнечный 1968 года рождения. Пешеход получила травмы различной степени, несовместимые с жизнью»,– рассказали в полиции.

Там добавили, что владелец автомобиля – житель города 1995 года рождения, с 2021 года имеет 42 нарушения правил дорожного движения по различным статьям КоАП РФ.

В настоящее время в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Сети уже появились кадры страшной аварии. На них видно, что две женщины перебегают дорогу на пешеходном переходе (видимо, торопятся, так как закачивается зелёный сигнал светофора). Все машины стоят. И только красный «Лэнд Ровер» со свистом летит и сбивает одну из них. Женщина отлетает на несколько метров.

Сургут, Наталья Ефремова

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