В Югре женщина убила своего грудного ребёнка за его капризы

В Нижневартовске женщина насмерть забила своего грудного малыша. Её будут судить. Злоумышленнице 27 лет. Обстоятельства трагедии раскрывают в следственном управлении СК по ХМАО.

По версии следствия, в период с 31 декабря 2020 года по 21 января 2021 года обвиняемая, в отместку за капризное поведение, неоднократно наносила удары своему 4-х месячному ребёнку руками в область грудной клетки и живота, причиняя травмы внутренних органов. Кроме того, в результате последующих действий обвиняемой ребёнок получил еще несколько травм, от которых скончался медицинском учреждении в июне 2021 года»,– говорится в пояснениях следователей.

Обвиняемая вину не признала. Уголовное дело возбудили по п.«в» ч.2 ст. 105, п.«г» ч.2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ (убийство малолетнего, истязание несовершеннолетнего, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Материалы направили в суд.

Нижневартовск, Наталья Ефремова

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