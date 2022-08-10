«Я не рвусь и не ищу»: бывший замгубернатора ХМАО займётся восстановлением Мариуполя

Бывший заместитель губернатора ХМАО Николай Милькис подтвердил, что его компания займётся восстановлением Мариуполя. При этом он допускает вариант возвращения на госслужбу. Комментарий о своей работе г-н Милькис дал изданию NEFT.

«Мы планируем строить в Мариуполе. Почему Мариуполь? Потому что надо нашим братьям помочь. Это факт. Там живут люди, которые заслуживают жить гораздо лучше. Стройка это индикатор. Если людям будет, где жить, то уже можно начинать разговор о привлечении инвестиций. Целями и задачами делиться не буду. Они грандиозные, но пока это только планы», – сказал журналистам бывший чиновник.

Он не исключил, что станет чиновником снова, если его пригласят: «Всё зависит от предложения. Будет предложение – рассмотрю. Я, наверное, не лучший госслужащий в стране, но хочу сказать, что получил огромный опыт, работая в команде Комаровой. Я сейчас не рвусь и не ищу. Не говорю: ну возьмите меня, пожалуйста, я вам город-сад сделаю».

Компания «Р-Строй», совладельцем которой является г-н Милькис и которая займётся строительными работами в Мариуполе, создана в мае 2022 года. Вторым соучредителем предприятия является Константин Нуриев.

Г-н Милькис ушёл из правительства Югры в начале 2021 года.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»