В Югре огнём охвачено 125 тыс. гектаров природных территорий

В Югре горит 125 тыс. гектаров лесов, полей и тундры. По данным на утро 11 августа 2022 года зарегистрировано 72 лесных пожара, ликвидировано 7 очагов на площади 7873,2 га, действует 65 пожаров на площади 125 тыс. га, из них локализовано 33 пожара на площади 70 тыс. га. Такие данные приводят в управлении МЧС по ХМАО.

В департаменте недропользования и природных ресурсов Югры добавляют, что в ликвидации возгораний участвуют 1339 человек. Среди них работники Базы авиационного и наземной охраны лесов Югры, главного управления МЧС России по Югре, Центроспас-Югории, парашютно-десантной службы региональных авиабаз Красноярского края, Республики Алтай, Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей, арендаторы и добровольцы.

«Сегодня прогнозируется задымление в городе Нягань, Советском, Берёзовском и Октябрьском районах»,– говорится в сообщении чиновников.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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