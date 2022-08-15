Власти Югры заявили о тушении всех природных пожаров

В Югре по данным на утро 15 августа за сутки зарегистрировано 27 лесных пожаров на площади 153 тыс. га, ликвидировано 25 очагов на площади 139 тыс.га. Такие сведения озвучивают в управлении МЧС ХМАО.

Там добавляют, что на 6 часов утра действовало 2 пожара на площади 13 тыс.га, из них локализовано 2 пожара на площади 13 тыс.га.

В 10 часов утра в департаменте природных ресурсов ХМАО заявили, что в регионе нет действующих природных пожаров.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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