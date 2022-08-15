Власти Югры заявили о тушении всех природных пожаров

В Югре по данным на утро 15 августа за сутки зарегистрировано 27 лесных пожаров на площади 153 тыс. га, ликвидировано 25 очагов на площади 139 тыс.га. Такие сведения озвучивают в управлении МЧС ХМАО.
Там добавляют, что на 6 часов утра действовало 2 пожара на площади 13 тыс.га, из них локализовано 2 пожара на площади 13 тыс.га.
В 10 часов утра в департаменте природных ресурсов ХМАО заявили, что в регионе нет действующих природных пожаров.
Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube