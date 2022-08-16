Клещи в Югре стали агрессивнее на 60 процентов

В Югре в 2022 году клещи покусали 5752 человека. Это на 60,6% больше среднемноголетнего уровня (3581) на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В этом году клещи нападали на людей даже на обработанных территориях. Чаще всего в Ханты-Мансийском, Кондинском, Октябрьском районах, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийске, – сообщает управление Роспотребнадзора.

С начала эпидемического сезона зарегистрировано 25 случаев заболевания инфекциями, передающимися клещами, среди которых 16 случаев клещевого вирусного энцефалита.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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