Организатор подпольного казино в Сургуте сам пришел с повинной к следователям

В Сургуте будут судить последнего из четверых организаторов подпольного казино.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 34 жителя Сургутского района. Он обвиняется по ч.2 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр вне игорной зоны группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, в феврале 2021 года обвиняемый вступил в преступный сговор на получение незаконного дохода путем проведения азартных игр с тремя жителями Сургута, соучастники распределили между собой роли, арендовали помещение в цокольном этаже одного из домов по ул. Привокзальная города Сургут, приобрели и установили в арендованном помещении игровое оборудование», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

С марта по июль 2021 года обвиняемый с тремя соучастниками незаконно проводил азартные карточные игры, от которых получил доход в сумме более 2,7 млн рублей. «При этом в целях конспирации какие-либо вывески и указатели на помещении отсутствовали, в качестве игроков приглашались лица из числа знакомых организаторов, а финансовые вопросы решались за пределами клуба, что исключало наличие в нем денег», – рассказывают следователи.

В ночь с 9 на 10 июля 2021 года деятельность клуба пресечена правоохранительными органами. Трое соучастников в январе 2022 года осуждены, а обвиняемый выехал за пределы округа и был объявлен в розыск. В июне текущего года он самостоятельно явился в следственный отдел и раскаялся в содеянном. Уголовное дело в отношении него направлено в суд.

Сургут, Ольга Федорова

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