В Югре студентку медакадемии отправили в колонию на 7 лет за попытку сбыть наркотик

В Ханты-Мансийске 22-летнюю студентку медицинской академии на 7 лет отправили в колонию общего режима за покушение на сбыт наркотических средств. В декабре 2021 года девушка приобрела крупную партию синтетического наркотика массой более 160 грамм, которое расфасовав в удобные для последующего сбыта свертки, хранила при себе и дома.

Студентка была задержана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Ее обвинили по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и приговорили к лишению свободы. Приговор показался девушке слишком суровым и она попыталась обжаловать его, однако апелляционная инстанция жалоба была оставлена без удовлетворения.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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