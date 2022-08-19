В Югре отменили режим ЧС в лесах

В Югре принято решение об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах на территории автономного округа.

«Данный документ разработан в связи со стабилизацией обстановки, вызванной негативными опасными природными явлениями и устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима чрезвычайной ситуации в лесах, расположенных в границах автономного округа», – сказал первый заместитель директора департамента гражданской защиты населения Югры Евгений Смокарев.

По состоянию на 12:00 18 августа на территории автономного округа действующих природных пожаров нет.

По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и данным специализированной диспетчерской службы базы авиационной и наземной охраны лесов, в автономном округе прогнозируются 1-2 классы пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 339 лесных пожаров на площади 330 тысяч гектаров и 58 ландшафтных (природных) возгораний площадью почти 5,5 тысячи гектаров.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»